Испания

Еквадорець удало відіграв сезон у оренді в Іспанії.

Перший досвід виступів у європейському футболі еквадорський нападник Гонсало Плата Хіменес почав здобувати в складі лісабонського Спортінга ще взимку 2019 року, однак закріпитись в основному складі "левів" йому так і не вдалось.

На тлі цього закономірною подією стала оренда 21-річного виконавця на початку минулого сезону до іспанського Реалу Вальядолід, який за підсумками футбольного року отримав право на виступи в Ла Лізі, посівши друге місце в Сегунді.

Одну з визначальних ролей під час цього процесу мав саме Плата, на рахунку якого опинились шість забитих м’ячів та п’ять гольових передач у 31 матчі.

Однак тимчасова угода з іспанським клубом для Гонсало добігла кінця, тож він мав повертатись назад до Спортінга, ще й отримавши пошкодження гомілки перед початком літньої павзи.

Але Вальядолід не залишився осторонь долі футболіста, запропонувавши йому постійну угоду строком до 2027 року, проти якого нічого не мав лісабонський колектив.