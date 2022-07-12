Испания

32-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у складі каталонського клубу.

Сезар Аспілікуета продовжує чекати рішення Челсі, чи відпустить його клуб до Барселони чи ні, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, Томас Тухель не хоче відпускати капітана. При цьому він може погодитися на його відхід, якщо клуб придбає трьох захисників у нинішнє трансферне вікно.

Нагадаємо, що контракт Аспілікуети з Челсі розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Аспілікета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.