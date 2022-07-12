Испания

Форвард перейшов до клубу з Чемпіоншипу.

Каталонська Барселона оголосила про трансфер нападника Рея Маная у Вотфорд.

LATEST NEWS | Agreement with Watford Football Club for transfer of Rey Manaj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2022

Строки угоди не розголошуються, однак "блаугранас" отримають 50 відсотків від можливого перепродажу футболіста. Угода оцінюється у 2,5 млн євро.

Нагадаємо, що минулий сезон Манай провів у складі Спеції.

У сезоні-2021/22 виконавець зіграв 30 матчів у Серії А, в яких зміг забити п'ять голів. Варто зазначити, що контракт нападника із каталонцями розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Барселоне не хоче продавати Де Йонга.