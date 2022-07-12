Испания

Очікується, що 25-річний футболіст продовжить кар'єру на Камп Ноу.

Барселона нарешті зробила офіційну пропозицію Лідсу щодо Рафіньї, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за 25-річного футболіста каталонський клуб запропонував 58 мільйонів євро та ще десять у вигляді бонусів. Угода знаходиться на завершальній стадії, Лідс готовий прийняти цю пропозицію.

Нагадаємо, що раніше Челсі погодив перехід Рафіньї, проте пріоритетом бразильця була саме Барселона.

Минулого сезону Рафінья провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.