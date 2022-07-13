Испания

Футболіст грав у складі команди останні півроку.

Вихованець академії мадридського Реалу нападник Борха Майораль свого часу не мав практично жодних можливостей потрапити до основного складу "галактікос", проте все одно залишається вірним рідному клубові.

Професійна кар’єра 25-річного виконавця складається з суцільних оренд до інших команд та чемпіонатів, а останнього разу йому довелось пройти одразу крізь подвійні тимчасові відносини.

У римської Роми було виключне право частково розпоряджатись долею футболіста, тому під час зимової павзи, за згодою Реалу, гравець перейшов до складу Хетафе.

Ці півроку для Майораля видались значно більш продуктивними, аніж проміжок часу до цього, бо за 18 матчів він забив шість голів та віддав одну гольову передачу.

Хетафе така співпраця теж сподобалась, бо один лише Борха забезпечив більше 20% від загальної кількості голів команди за сезон.

Саме тому, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, команда з передмістя Мадриду наразі намагається домовитись безпосередньо із Реалом щодо ще одного орендного періоду для футболіста.