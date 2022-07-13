Испания

Француз залишається у стані "блаугранас".

Чергова сага за участі Усмана Дембеле добігає свого кінця — футболіст погодив контракт із Барселоною.

Очікується, що до кінця поточного тижня вінгер поставить підпис під дворічною угодою, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначається, що визначну роль в цьому зіграв головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес. Згідно із інформацією іспанських ЗМІ, Дембеле заради продовження контракту погодився на значне скорочення зарплати.

Минулого сезону Дембеле взяв участь у 21 матчі іспанської Прімери за каталонський клуб, забив один гол і віддав 13 результативних передач.