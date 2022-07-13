Президент Барселони прокоментував трансферні справи клубу.
жоан лапорта, getty images
13 липня 2022, 15:00
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта прокоментував трансферне літо свого клубу.
Функціонер підтвердив останні новини навколо клубу, а також висловився щодо Рафіньї Діаса.
"Дійсно, цього тижня ми оголосимо про підписання Рафіньї та Дембеле. Хочемо провести дві презентації", — наводить слова Лапорти Фабріціо Романо.
Очікується, що контракт Дембеле буде розраховано на два роки, а бразильця — на п'ять.
Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом стосовно Діаса.