Испания

Екс-футболіст повернувся до каталонського клубу.

Колишній футболіст каталонської Барселони Рафаель Маркес став наставником молодіжної команди "блаугранас".

❗ ¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



✍ Firma por dos temporadas, hasta 2024

🔗 https://t.co/81qsM1WmqX



🤩 ¡Bienvenido de nuevo, Rafa!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/E7mwVVxRXz — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

Контракт підписано до літа 2024 року.

Маркес виступав за Барселону в період із 2003 по 2010 рік та вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії та інші трофеї у складі команди.

Відзначимо, що не так давно каталонці попрощались із попереднім наставником "молодіжки" — Серхіо Бархуаном.