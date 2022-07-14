Колишній футболіст каталонської Барселони Рафаель Маркес став наставником молодіжної команди "блаугранас".

Контракт підписано до літа 2024 року.

Маркес виступав за Барселону в період із 2003 по 2010 рік та вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії та інші трофеї у складі команди.

Відзначимо, що не так давно каталонці попрощались із попереднім наставником "молодіжки" — Серхіо Бархуаном.