Екс-футболіст повернувся до каталонського клубу.
рафаель маркес, фото барселона
14 липня 2022, 17:40
Колишній футболіст каталонської Барселони Рафаель Маркес став наставником молодіжної команди "блаугранас".
Контракт підписано до літа 2024 року.
Маркес виступав за Барселону в період із 2003 по 2010 рік та вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії та інші трофеї у складі команди.
Відзначимо, що не так давно каталонці попрощались із попереднім наставником "молодіжки" — Серхіо Бархуаном.