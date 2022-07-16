Испания

Хавбек залишається гравцем каталонського клубу.

Каталонська Барселона вирушила на передсезонний тур по Сполученим Штатам Америки.

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US Summer Tour 🇺🇸 pic.twitter.com/r14Zgeuf89 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

Окрім тих футболістів, яких й очікувалось побачити у складі "блаугранас", до списку потрапив й півзахисник команди Френкі Де Йонг.

Відзначимо, що в списку відсутні такі футболісти як Браутвейт, Умтіті, Нето, Пуч та Мінгеса, яких головний тренер Барселони Хаві Ернандес хоче позбутись.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед довгий час веде переговори із нідерландським виконавцем щодо його трансферу в Англію.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Барселона попросила Де Йонга перейти до МЮ.