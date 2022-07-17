Проте клуб отримає лише половину прав на гравця.
Такефуса Кубо, Getty Images
17 липня 2022, 08:38
21-річний японський півзахисник Текуфуса Кубо є беззаперечно одним із найбільших талантів у своїй віковій категорії в країні, проте самого лишень цього факту точно недостатньо для того, аби отримати місце в стартовому складі мадридського Реалу, якому належать права на цього виконавця.
Саме тому, після свого трансферу до "галактікос" у 2019 році, виконавець ніколи не грав у футболці "вершкових", натомість один за одним змінюючи клуби.
Проте схоже, що найближчим часом японець усе ж таки отримає більш стабільне місце роботи.
Як повідомляє італійська преса, Реалу Сосьєдад удалось виграти конкуренцію проти Мальорки під час спроби домовитись про оренду для Кубо.
Ба більше — баски ще й дістали козирну карту під час цих перемовин, бо столичний колектив був зацікавлений у передачі свого футболіста на постійній основі.
Клуби в підсумку досягли угоди щодо контракту Такефуси до 2027 року, згідно з яким половина прав на нього залишатиметься саме в Мадриді, тоді як Сосьєдад заплатить 6 млн євро за його придбання.
У минулому сезоні Кубо зіграв у 30 матчах, забивши двічі та тричі віддавши гольовий пас.