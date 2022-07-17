Цього тижня керівництво каталонської Барселони провело зустріч із нападником Мемфісом Депаєм, щоб обговорити його майбутнє.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, головний тренер "блаугранас" Хаві розраховує на 28-річного нідерландця, якщо той таки вирішить залишитися.

Сам Депай готовий розглянути потенційний трансфер, тільки якщо отримає пропозицію від "важливого клубу".

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків, у яких він забив 13 голів і віддав 2 результативні передачі.