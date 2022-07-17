Нідерландський форвард залишить стан "синьо-гранатових", лише якщо отримає пропозицію від "важливого клубу".
Мемфіс Депай, getty images
17 липня 2022, 15:30
Цього тижня керівництво каталонської Барселони провело зустріч із нападником Мемфісом Депаєм, щоб обговорити його майбутнє.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, головний тренер "блаугранас" Хаві розраховує на 28-річного нідерландця, якщо той таки вирішить залишитися.
Сам Депай готовий розглянути потенційний трансфер, тільки якщо отримає пропозицію від "важливого клубу".
Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків, у яких він забив 13 голів і віддав 2 результативні передачі.