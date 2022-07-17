Испания

Нідерландський форвард залишить стан "синьо-гранатових", лише якщо отримає пропозицію від "важливого клубу".

Цього тижня керівництво каталонської Барселони провело зустріч із нападником Мемфісом Депаєм, щоб обговорити його майбутнє.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, головний тренер "блаугранас" Хаві розраховує на 28-річного нідерландця, якщо той таки вирішить залишитися.

Сам Депай готовий розглянути потенційний трансфер, тільки якщо отримає пропозицію від "важливого клубу".

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків, у яких він забив 13 голів і віддав 2 результативні передачі.