Испания

При цьому каталонський клуб хоче позбутися нападника.

Мартін Брайтвейт може піти з Барселони, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного футболіста зацікавлені Валенсія та Сельта.

Тим не менш, Брайтвейт, як і раніше, має твердий намір не йти з Барселони, хоч тренер Хаві і не взяв його в турне по США.

Інакше Барселона може розглянути розрив контракту з датчанином.

Минулого сезону Мартін провів чотири матчі у чемпіонаті Іспанії та забив два голи.