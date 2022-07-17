При цьому каталонський клуб хоче позбутися нападника.
МАРТІН БРАЙТВЕЙТ, GETTY IMAGES
17 липня 2022, 18:28
Мартін Брайтвейт може піти з Барселони, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, у послугах 31-річного футболіста зацікавлені Валенсія та Сельта.
Тим не менш, Брайтвейт, як і раніше, має твердий намір не йти з Барселони, хоч тренер Хаві і не взяв його в турне по США.
Інакше Барселона може розглянути розрив контракту з датчанином.
Минулого сезону Мартін провів чотири матчі у чемпіонаті Іспанії та забив два голи.