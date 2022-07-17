Испания

Каталонський клуб виявляє інтерес до 23-річного захисника Севільї.

Барселона виявляє активний інтерес до Жюля Кунде, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у керівництві каталонської команди є впевненість, що 40-45 мільйонів євро буде достатньо, щоб придбати гравця збірної Франції. На додачу до суми, Барселона запропонує одного зі своїх футболістів: Абде Еззалзулі або Ніко Гонсалеса.

На даний момент фаворитом на придбання Кунде вважається Челсі, проте Барселона впевнена, що зможе обійти "синіх".

За минулий футбольний рік Жюль награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.