Португальський нападник може повернутися до Мадриду.
Кріштіану Роналду, getty images
18 липня 2022, 19:39
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розглядає різні варіанти розвитку кар'єри цього літа.
Як повідомляє видання As, португальський футболіст готовий вести переговори з мадридським Атлетіко.
Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне — шанувальник таланту Кріштіану Роналду, але мадридцям потрібно виправити фінансове становище, щоб оформити перехід португальця.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, шо Роналду отримав дуже привабливу у грошовому сенсі пропозицію від клубу з Саудівської Аравії.