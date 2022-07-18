Іспанія

Португальський нападник може повернутися до Мадриду.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розглядає різні варіанти розвитку кар'єри цього літа.

Як повідомляє видання As, португальський футболіст готовий вести переговори з мадридським Атлетіко.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне — шанувальник таланту Кріштіану Роналду, але мадридцям потрібно виправити фінансове становище, щоб оформити перехід португальця.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, шо Роналду отримав дуже привабливу у грошовому сенсі пропозицію від клубу з Саудівської Аравії.