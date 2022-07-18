Іспанія

Каталонський клуб розраховує на придбання 32-річного футболіста.

Барселона виявляє серйозний інтерес до Сезара Аспілікуети, повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, каталонський клуб має намір завершити придбання футболіста Челсі до суботи, 23 липня.

За чутками, за свого футболіста "сині" хочуть отримати близько семи мільйонів фунтів.

Минулого сезону Аспілікуета провів 47 ігор у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи і 3 результативні передачі.