Іспанія

Діас має попит з боку інших клубів.

Маріано Діас з великою ймовірністю залишить Реал цього літа, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, інтерес до 29-річного футболіста виявляють Ліон, Фенербахче, Кадіс та Гетафе.

Не виключений варіант, що Діас та Реал припинять співпрацю за взаємною згодою, внаслідок чого футболіст зможе сам обрати куди перейти на правах вільного агента.

Минулого сезону Діас провів 11 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол та одна результативна передача.