Іспанія

Незабаром польського нападника буде представлено як гравця каталонської команди.

У вівторок Роберт Левандовські буде представлений як гравець Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

Спочатку планувалося, що про це оголосять у понеділок, проте презентацію довелося перенести на добу.

Поляк учора пізнього вечора прибув до Майамі, де каталонці готуються до нового сезону, і сьогодні пройшов медичне обстеження.

Барселона хотіла підписати контракт одразу після медичного огляду, але необхідні процедури змусили змістити презентацію на один день.

Нагадаємо, що за свого футболіста Баварія отримає 45 мільйонів євро та ще п'ять млн. у вигляді бонусу.