Іспанія

Японський вінгер незабаром пройде медичне обстеження у новому клубі.

Молодий нападник мадридського Реалу Такефуса Кубо, як і повідомлялося раніше, змінить клубну прописку цього літа і продовжить свою кар'єру в Сосьєдаді.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 21-річний японець найближчим часом пройде медичне обстеження в новому клубі, після чого про його трансфер до Сосьєдаду оголосять офіційно.

За інформацією джерела, мадридський Реал заробить на продажі Кубо 6,5 мільйонів євро, однак у чинного чемпіона Іспанії залишиться 50% прав на гравця.

Японський вінгер підпише із Сосьєдадом контракт, розрахований до літа 2027 року.

Минулого сезону Такефуса Кубо виступав на правах оренди за Мальорку, за яку провів 30 матчів, забив 2 голи і віддав 3 асисти.

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