Японський вінгер незабаром пройде медичне обстеження у новому клубі.
Такефуса Кубо, getty images
19 липня 2022, 07:33
Молодий нападник мадридського Реалу Такефуса Кубо, як і повідомлялося раніше, змінить клубну прописку цього літа і продовжить свою кар'єру в Сосьєдаді.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 21-річний японець найближчим часом пройде медичне обстеження в новому клубі, після чого про його трансфер до Сосьєдаду оголосять офіційно.
За інформацією джерела, мадридський Реал заробить на продажі Кубо 6,5 мільйонів євро, однак у чинного чемпіона Іспанії залишиться 50% прав на гравця.
Японський вінгер підпише із Сосьєдадом контракт, розрахований до літа 2027 року.
Минулого сезону Такефуса Кубо виступав на правах оренди за Мальорку, за яку провів 30 матчів, забив 2 голи і віддав 3 асисти.
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