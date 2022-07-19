Польського футболіста у вівторок не буде представлено громадськості.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
19 липня 2022, 12:27
Презентація Роберта Левандовскі як гравця Барселони перенесена, повідомляє Marca.
33-річний футболіст не працює у загальній групі. Левандовскі не брав участі у відкритому тренуванні Барселони перед грою з Інтер Майамі, яка пройде в рамках туру США.
Левандовський працював у залі. При цьому наголошується, що Роберт уже пройшов медогляд, а його трансфер із Баварії повністю оформлений.
Нагадаємо, що Барселона купує Левандовскі за 45 мільйонів євро та ще п'ять у вигляді бонусів.