Іспанія

Польського футболіста у вівторок не буде представлено громадськості.

Презентація Роберта Левандовскі як гравця Барселони перенесена, повідомляє Marca.

33-річний футболіст не працює у загальній групі. Левандовскі не брав участі у відкритому тренуванні Барселони перед грою з Інтер Майамі, яка пройде в рамках туру США.

Левандовський працював у залі. При цьому наголошується, що Роберт уже пройшов медогляд, а його трансфер із Баварії повністю оформлений.

Нагадаємо, що Барселона купує Левандовскі за 45 мільйонів євро та ще п'ять у вигляді бонусів.