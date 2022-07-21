Іспанія

Швидше за все, 23-річний футболіст завершує перехід до одного з клубів.

Жуль Кунде не потрапив у заявку Севільї на майбутній товариський матч, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

23-річний футболіст не вирушив із командою до Португалії, де в іспанської команди запланував спаринг.

Швидше за все, це пов'язано зі швидким відходом Кунде до Челсі або Барселони. На даний момент лондонці підібралися найближче до придбання французького центрбека.

За минулий футбольний рік Кунде награв 44 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.