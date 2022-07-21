Іспанія

Хавбек дуже хоче залишитись в команді Сімеоне.

Півзахисник мадридського Атлетіко та збірної Франції Тома Лемар веде переговори зі своїм клубом стосовно нового контракту.

Футболіст готовий втратити до 50% свого поточного окладу заради нової угоди, повідомляє Lequipe.

Очікується, що Лемар та Атлетіко підпишуть новий контракт до літа 2027 року.

Зазначимо, що минулого сезону француз провів 34 поєдинки на клубному рівні, в яких забив чотири голи і зробив шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що клуб виставив Лемара на продаж.