Іспанія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Бетіс готовий продати Вілліама Карвальо цього літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, інтерес до 30-річного футболіста виявляє новачок чемпіонату Італії Монца.

Проте на даний момент офіційної пропозиції від представника Серії А не було.

Контракт Карвальйо з Бетісом розрахований до 30 червня 2023 року.

Минулого сезону Карвальйо провів 49 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.