30-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.
Вілліам Карвальйо, Getty Images
21 липня 2022, 17:29
Бетіс готовий продати Вілліама Карвальо цього літа, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, інтерес до 30-річного футболіста виявляє новачок чемпіонату Італії Монца.
Проте на даний момент офіційної пропозиції від представника Серії А не було.
Контракт Карвальйо з Бетісом розрахований до 30 червня 2023 року.
Минулого сезону Карвальйо провів 49 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.