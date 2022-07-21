36-річний футболіст не цікавий мадридській команді.
Едін Джеко, Getty Images
21 липня 2022, 17:49
Реалу пропонували підписати Едіна Джеко, повідомляє El Larguero.
За інформацією джерела, мадридський клуб відмовився від цієї можливості через вік нападника – у березні боснійцю виповнилося 36 років.
Реал продовжує пошук форварда на випадок, якщо команду покинуть Марко Асенсіо та Борха Майораль.
"Вершкові" шукають надійний і дешевий варіант посилення атаки.
Минулого сезону форвард забив 17 голів і віддав 7 передач у 48 матчах за Інтер у всіх турнірах.