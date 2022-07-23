Іспанія

Мадридський клуб закріпив статус свого основного гравця.

За підсумками минулого сезону мадридський Реал повернув собі одразу дві важливі нагороди — кубок Ліги чемпіонів УЄФА та трофей іспанської Ла Ліги.

Цей успіх "бланкос" неможливо було б уявити, зокрема, без допомоги центрального захисника Едера Мілітао, який зумів компенсувати клубу втрату багаторічного лідера Серхіо Рамоса в захисній ланці.

Виходячи з цього, геть не дивно, що "галактікос" наразі активно займаються питання продовження з ним контракту, який і без того завершується тільки влітку 2025 року.

Як повідомляє іспанська преса, 24-річному бразильцю підвищать заробітну платню з 3,5 млн євро до 4 млн євро + різноманітні бонуси, що загалом може скласти до 7 млн євро на рік.

Окрім того, Реал додасть до існуючої угоди клаусулу в розмірі 500 млн євро для бажаючих придбати Едера до завершення її дії.

Мілітао в цьому сезоні зіграв 50 матчів, забивши двічі та тричі віддавши гольові передачі.