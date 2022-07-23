Іспанія

Керманич каталонців Хаві дав "зелене світло" на відхід одного із центральних захисників.

Центральний захисник Барселони Оскар Мінгеса може продовжувати пошуки нового для себе клубу у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, головний тренер каталонців Хаві Ернандес не розраховує на 23-річного іспанця, тож дав добро на те, щоб він змінив клуб.

Раніше Мінгесу пов'язували з можливим трансфером до Монцу, яка підвищилася до італійської Серії А за підсумками минулого сезону.

Барселона, у свою чергу, веде боротьбу з Челсі за центрбека Севільї Жюля Кунде, але, певно, поки що програє цю гонку.