Іспанія

Команда Хаві впевнено крокує до нового сезону.

Каталонська Барселона ще з середини липня намагається активно долучатись до проведення контрольних поєдинків під час міжсезонних зборів, однак суперника такого рівня, як мадридський Реал, у неї під час поточної кампанії ще не було.

І ось, у місті Парадайз, штат Невада (США), дві величні іспанські команди отримали нагоду вперше зустрітись уже фактично в новій кампанії.

Стартові склади від Карло Анчелотті та Хаві були максимально наближеними до основних, а вже від самого початку гри "блаугранас" почали потрохи схиляти шальки терезів на свій бік.

Зрештою, Барселона забила в середині першої половини зустрічі зусиллями новачка Рафіньї Діаса, тоді як не менш зірковий нападник Роберт Левандовські також був долучений до стартового складу.

Однак уже поперерві польського бомбардира змінив П’єр-Емерік Обамеянг, та й збоку обох тренерів відбулось безліч замін, що допомогло Реалу дещо схилити гру на свою користь у плані контрою м’яча, у той час як Барса залишала за собою загострення та завершення атак пострілами з будь-яких дистанцій.

У підсумку ніщо не завадило колективу Хаві втримати мінімальну статусну перемогу в контрольній грі.

Реал — Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 27

Реал: Куртуа — Васкес (Одріосола, 71), Мілітао (Вальєхо, 62), Рюдігер (Менді, 46), Алаба (Начо, 46) — Вальверде (Асенсіо, 46), Чуамені (Кроос, 46), Камавінга (Модрич, 46) — Родріго (Себальос, 70), Азар (Каземіро, 46), Вінісіус (Маріано, 70).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 62) — Араухо (Піке, 63), Крістенсен (Кесс’є, 46), Гарсія (Ніко, 63), Альба (Бальде, 46) — Гаві (Ф. де Йонг, 46), Бускетс (Роберто, 63), Педрі (Дест, 63) — Рафінья (Депай, 63), Левандовські (Обамеянг, 46), Фаті (Дембеле, 46).

Попередження: Васкес — Крістенсен, Альба, Бускетс.