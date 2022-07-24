Нападник Барселони прокоментував перехід суперзірки.
Роберт Левандовські (ліворуч) та П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
24 липня 2022, 09:50
Польський нападник Роберт Левандовські цього трансферного вікна змінив мюнхенську Баварію на каталонську Барселону та вже встиг дебютувати в складі свого нового клубу в матчі проти неабиякого суперника — мадридського Реала (1:0).
Конкурувати, або ж утворювати сполуку, за побажанням головного тренера Хаві, досвідчений бомбардир буде разом із форвардом П’єром-Емеріком Обамеянгом, із яким раніше виступав у складі дортмундської Боруссії.
"Ми вже встигли здобути чимало досвіду в своїй кар’єрі, тож тепер будемо працювати ще краще, аніж це було в минулому.
Упевнений, що ми зробимо все від себе залежне, аби покращити наші показники зразка виступів у Дортмунді", — заявив габонець.
Нагадаємо, що під час спільних виступів у Німеччині в сезоні-2013/14 Обамеянг забив 13 голів у чемпіонаті, тоді як Левандовські — 20, а тодішня команда Юргена Клоппа посіла друге місце, одразу після мюнхенської Баварії.