Іспанія

Нападник Барселони прокоментував перехід суперзірки.

Польський нападник Роберт Левандовські цього трансферного вікна змінив мюнхенську Баварію на каталонську Барселону та вже встиг дебютувати в складі свого нового клубу в матчі проти неабиякого суперника — мадридського Реала (1:0).

Конкурувати, або ж утворювати сполуку, за побажанням головного тренера Хаві, досвідчений бомбардир буде разом із форвардом П’єром-Емеріком Обамеянгом, із яким раніше виступав у складі дортмундської Боруссії.

"Ми вже встигли здобути чимало досвіду в своїй кар’єрі, тож тепер будемо працювати ще краще, аніж це було в минулому.

Упевнений, що ми зробимо все від себе залежне, аби покращити наші показники зразка виступів у Дортмунді", — заявив габонець.

Нагадаємо, що під час спільних виступів у Німеччині в сезоні-2013/14 Обамеянг забив 13 голів у чемпіонаті, тоді як Левандовські — 20, а тодішня команда Юргена Клоппа посіла друге місце, одразу після мюнхенської Баварії.