Іспанія

Керманич Реала — про поразку над Барселони у товариському El Clasico.

У рамках підготовки до нового сезону іспанської Лі Ліги каталонська Барселона мінімально переграла мадридський Реал у товариському El Clasico.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився емоціями від цього протистояння.

"Хороший матч, хороша інтенсивність, особливо перший тайм. Я намагався задіяти у складі новачків, щоб вони адаптувалися до гри команди. Матч був рівним. Я намагався кожному дати хвилини на полі, шоб кожен тримав себе в тонусі. Матч мені сподобався, тим паче що він був проти дуже сильного суперника".

"На початку гри ми трохи провалились в обороні. Зрозуміло, що випустити Каземіро, Модріча та Крооса проти Барселони – легше, але я хотів дати шанс молоді. Захищаючись, вони грали дуже добре, але це було вперше, коли вони грали разом", — цитує слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Реал Мадрид — Барселона ви можете на Football.ua.