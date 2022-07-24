Іспанія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках підготовки до нового сезону іспанської Лі Ліги ми стали свідками товариського поєдинку між мадридським Реалом і каталонською Барселоною, якщо взагалі слово "товариський" доречно вживати в будь-якому контексті стосовно El Clasico.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол бразильського вінгера Рафіньї на 27-й хвилині, який цього літа перейшов у Барсу з Лідса, а конктретно в цій зустрічі він приніс "синьо-гранатовим" мінімальну перемогу над принциповим суперником.

Зазначимо, що Рафінья встиг забити вже другий гол у двох проведених матчах за каталонський гранд.

Огляд матчу:

Реал Мадрид — Барселона 0:1

Гол: Рафінья, 27

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Одріосола, 71), Мілітао (Вальєхо, 62), Рюдігер (Менді, 46), Алаба (Начо, 46) — Вальверде (Асенсіо, 46), Чуамені (Кроос, 46), Камавінга (Модрич, 46) — Родріго (Себальос, 70), Азар (Каземіро, 46), Вінісіус (Маріано, 70).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 62) — Араухо (Піке, 63), Крістенсен (Кесс’є, 46), Гарсія (Ніко, 63), Альба (Бальде, 46) — Гаві (Ф. де Йонг, 46), Бускетс (Роберто, 63), Педрі (Дест, 63) — Рафінья (Депай, 63), Левандовські (Обамеянг, 46), Фаті (Дембеле, 46).

Попередження: Васкес — Крістенсен, Альба, Бускетс.