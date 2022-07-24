Іспанія

25-річний футболіст, швидше за все, повернеться до складу "темно-синіх".

Найближчим часом Борха Майораль остаточно залишить Реал, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст близький до переходу до Хетафе.

Між клубами існує принципова домовленість про трансфер. Угода оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро. Контракт гравця із новою командою буде розрахований на п'ять років.

Минулого сезону Майораль виступав за Хетафе на правах оренди та забив 6 голів за 18 матчів у Ла Лізі.