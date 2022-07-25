Іспанія

Футболіст і надалі гратиме під керівництвом Дієго Сімеоне.

Аргентинський нападник Анхель Корреа починаючи з 2015 року є невід’ємною складовою мадридського Атлетіко, однак історія виступів цього виконавця в складі "матрацників" інколи була доволі невтішною.

Зокрема, навіть незважаючи на факт продовження контракту під час минулого трансферного вікна, у прийдешній кампанії переходів почали з’являтись різноманітні чутки щодо відходу футболіста до іншого клубу.

Ключовим претендентом на 27-річного виконавця вважався англійський Манчестер Юнайтед, проте останнє інтерв’ю футболіста навряд чи буде втішним для вболівальників "червоних дияволів".

"Ці чутки дійшли до мене від друзів та членів сім'ї. Кажуть, що я хочу там кудись піти.

Що ж, тут нема про що говорити. Не розумію, звідки взялась подібна новина. Напевно, хтось не хотів, аби я перебував зараз у розташуванні Атлетіко, але я тут і нікуди не збираюсь іти", — заявив аргентинський виконавець.

У минулому сезоні Корреа забив 13 голів та віддав шість гольових передач у 49 матчах.