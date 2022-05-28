Нападник готовий змінити клубну прописку.
Анхель Корреа, getty images
28 травня 2022, 19:59
Нападник Атлетіко Анхель Корреа розглядає варіанти із продовженням кар'єри в іншій команді.
Як повідомляє видання Marca, аргентинський футболіст незадоволений тим, що отримував мало ігрової практики у Лізі чемпіонів минулого сезону.
Анхель Корреа в поточному розіграші лише тричі виходив у стартовому складі Атлетіко.
Нагадаємо, що контракт аргентинця з "матрацниками" дійсний до літа 2026 року. Угоду сторони продовжили цієї зими.