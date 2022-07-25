Іспанія

Екс-гравець Реалу а Наполі повернувся в Іспанію.

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хосе Кальєхон протягом останніх років грав у італійській Серії А.

Але, 35-річний футболіст вирішив повернутись на батьківщину. Він став новачком Гранади, яка сезон-2022/23 проведе у Сегунді.

Контракт з ним підписаний на один рік з можливим продовженням при промоушені клубу у Ла Лігу. Перехід стався на правах вільного агента після закінчення контракту Хосе із Фіорентиною.

В Іспанії Кальєхон відомий по виступам за мадридський Реал та Еспаньол. Його найкращі часи пройшли у Наполі, де він награв 349 матчів за сім років.

У минулому сезоні на рахунку футболіста 33 матчі за Фіорентину в усіх змаганнях, один гол та три асисти.