Іспанія

Баскський колектив продовжує готувати якісні кадри.

На тлі не таких уже й удалих виступів у минулому сезоні, іспанська Сельта намагається використати поточне трансферне вікно в якості можливості посилити свій склад за рахунок придбання нових виконавців.

Зокрема, клуб із Віго також встигає попрацювати й на дуже віддалену перспективу, підписуючи юних виконавців, які мають незначний досвід виступів у Ла Лізі.

Зокрема, поточний сезон став дебютним у складі Реалу Сосьєдад для 21-річного нападника Хулена Лобете, який устиг відіграти 14 матчів у складі "дорослої" команди, забивши при цьому двічі.

Сельта бачила можливий прогрес у цьому виконавцеві, тож їй не склало труднощів домовитись із баскським колективом про незначну суму відступних у розмірі 1 млн євро, при втричі більшій орієнтовній вартості футболіста на ринку.

Лобете підписав угоду 2026 року, і хоча був зареєстрований серед дублюючого складу "кельтів", працюватиме під керівництвом головного тренера Едуардо Коудета.