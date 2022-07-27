Іспанія

Гравцем збірної Іспанії цікавляться деякі клуби АПЛ.

Портал Football Espana, з посиланням на інформацію Фабріціо Романо, повідомляє, що наразі не було жодних пропозицій від Ньюкасла та Вест Гема стосовно трансферу іспанця.

Проте якщо у найближчий час це зміниться, то ситуація буде кардинально іншою.

Нагадаємо, що контракт Марко із мадридським Реалом закінчується в наступному році.

Минулого сезону Асенсіо провів 42 матчі за "вершкових" в усіх турнірах (хоча хвилин назбирав не так вже й багато), в яких оформив 14 балів за гол+пас (12 голів та 2 асисти).