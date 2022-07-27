Іспанія

Мадридці остаточно розчарувалися у гравцеві.

Журналіст Майк Вервей з порталу De Telegraaf повідомляє про те, що Сантьяго Аріасом цікавиться Аякс.

Гравець був запропонований амстердамському клубу, котрий шукає заміну для Нуссера Мазрауї на правому фланзі захисту, але проблемою може стати висока зарплатня колумбійця.

Екс-футболіст ПСВ не зумів стати основним у мадридському Атлетіко, котрий здавав його у оренди до Баєру та Гранади, а нині готовий відпустити його безкоштовно.

Минулого сезону Аріас провів лише 12 поєдинків за Гранаду у Ла Лізі, в яких відмітився одним асистом.

Нагадаємо, що вчора Аякс переміг донецький Шахтар у благодійному матчі із рахунком 3:1.