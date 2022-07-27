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Аякс — Шахтар, фото Шахтар
27 липня 2022, 00:37
Шахтар у рамках благодійного товариського поєдинку грав у Амстердамі проти Аякса та зазнав поразки з рахунком 1:3.
"Гірники" відкрили рахунок завдяки дивовижному голу Михайла Мудрика, проте після цього пропустили тричі.
Огляд матчу:
Аякс — Шахтар 3:1
Голи: Тадіч, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 — Мудрік, 33
Аякс: Пасвер – Ренш, Тімбер (Схурс, 66), Блінд, Вейндал (Баас, 77) – Классен (Консейсау, 77), Альварес, Бергейс (Тейлор, 80) – Бергвейн (Кудус, 66), Тадіч, Антоні (Бробі, 76)
Шахтар: Трубін (П'ятов, 46) – Конопля (Очеретько, 46), Бондар (Удод, 63), Козік (Савченко, 63), Корнієнко (Кірюханцев, 46) – Степаненко (Джурасек, 46), Бондаренко (Стасюк, 46) , Судаков (Вакула, 46) — Кащук (Кулаков, 46), Тотовицький (Чех, 46), Мудрік (Топалов, 46)