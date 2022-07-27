Іспанія

Футболіст може відправитись в оренду.

Півзахисник туринського Ювентуса Артур Мело близький до того, щоб змінити клубну прописку цього літа.

На футболіста претендує низка європейських клубів, але один з них вже розпочав переговори зі "старою синьорою".

Мова йдеться про Валенсію, повідомляє Джанлука Ді Марціо. "Кажани" хочуть орендувати футболіста із частковою виплатою йому зарплати. Переговори вже стартували, але реакція босів Ювентуса невідома.

Минулого сезону Артур провів 31 матч на клубному рівні, але часто з'являвся на полі на заміну.

Нагадаємо, що Ювентус намагається нав’язати Артура Ромі в якості частини вартості Дзаньоло.