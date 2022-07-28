Іспанія

Фінансові проблеми клуба виявились такими, які можна вирішити.

Дуже багато уваги останніми місяцями було привернуто до критичного стану фінансових справ у каталонській Барселоні, проте цьогорічна літня трансферна кампанія перекреслила всі закиди про те, що "блаугранас" залишили осторонь від себе статус важковаговика на ринку перемовин.

Як стало відомо напередодні, черговим придбанням іспанського гранду став центральний захисник андалузької Севільї Жюль Кунде, за яким останніми роками полювали майже всі топ-клуби Європи.

Барселоні вдалось домовитись про перехід 23-річного виконавця за 50 млн євро гарантованої суми відступних, до яких у майбутньому можуть додатись ще 10 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Контракт футболіста буде розрахований до 2027 року, тоді як зарплатня становитиме 8 млн євро на рік.

За минулий сезон вихованець французького Бордо зіграв 44 матчі, тричі забивши та ще одного разу віддавши гольову передачу.