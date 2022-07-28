Іспанія

25-річний футболіст не має особливого бажання йти на таке зниження.

Френкі де Йонг найближчими днями вирішить, чи знизить зарплату, щоб залишитися в Барселоні, повідомляє AS.

Півзахисник уже знає, що має піти на значне зниження зарплати, щоби продовжити виступати у складі каталонського клубу.

Наразі де Йонг отримує близько 12 мільйонів євро на рік після сплати податків. Якщо де Йонг погодиться на висунуті "блаугранас" умови, він отримуватиме близько 7 мільйонів євро на рік.

Агент Алі Дурсун, який представляє інтереси Френкі, категорично проти того, щоб хавбек погоджувався на зниження зарплати. Він вважає, що каталонський клуб робить свого роду "вимагання".

Френкі ще не вирішив, як вчинить. Він дуже хоче залишитись у Барселоні, але не такою ціною.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.