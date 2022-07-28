Іспанія

24-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Атлетіко завершив перехід Нуеля Моліни, повідомив офіційний сайт "матрацників".

24-річний футболіст уклав із мадридським клубом контракт на п'ять років. Сума трансферу оцінюється в 12 мільйонів євро, ще шість мільйонів передбачені як бонуси.

З чуток, Моліною, який виступав у Серії А з 2020 року, також цікавився Ювентус.

У червні минулого року він дебютував за збірну Аргентини, з якою виграв Кубок Америки-2021.