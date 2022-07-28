Іспанія

Нападник мадридців наступний сезон проведе в іншому клубі.

Валенсія розглядала різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "кажанів", варіантів в атаці для тренерського штабу додасть Самуель Ліно, взятий в оренду у Атлетіко.

Мадридці тільки підписали футболіста, купивши його з Жил Вісенте, за який він провів 99 матчів із 2019 року, в яких забив 26 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Фанати Атлетіко закликали керівництво клубу не підписувати португальскго форварда Кріштіану Роналду.