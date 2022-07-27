Іспанія

Вболівальники не хочуть бачити зіркового португальця у складі.

Судячи із рішення Кріштіану Роналду не відвідувати збори Манчестер Юнайтед, він вирішив влітку залишити клуб.

ЗМІ пишуть про бажання португальця виступати у Лізі чемпіонів у майбутньому сезоні-2022/23. Чутки пов'язують його із мадридський Атлетіко.

Але фани столичного клубу у жодному разі не бажають бачити зіркового форварда у складі. Вони написали відкритий лист до босів "матрасників".

"У світлі можливості підписання Кріштіану Роналду, навіть якщо це більше, ніж звичайний слух без будь-яких підстав, ми висловлюємо нашу категоричну відмову від його гіпотетичного приєднання до нашого клубу.

Вищезгаданий гравець є антитезою цінностей, які є характерними рисами нашого клубу, таких як зусилля, щедрість, скромність тих, хто хоче захищати наші кольори.

Навіть у дуже малоймовірному гіпотетичному випадку, коли такий гравець, який різко втрачає форму, як Кріштіану Роналду, міг би гарантувати нам трофей, ми б не прийняли його підписання. Відчуття того, що він є частиною нашого Атлетіко, йому, на жаль, не дано", — пишуть фанати.