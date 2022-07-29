Іспанія

Португалець поки що залишається у складі севільського колективу.

Портал AS повідомляє про те, що Бетіс не влаштувала пропозиція Монци по Вільяму Карвалью.

Новачок Серії А хотів взяти португальця у оренду за 2 млн євро з опцією викупу за 6 млн євро, що не сподобалося представникам севільського колективу.

Наступного літа в чемпіона Європи 2016 року закінчується контракт із "зелено-білими", тож вони хочуть продати півзахисника за адекватну суму. Авторитетний портал Transfermarkt наразі оцінює гравця в 16 млн європейської валюти.

Бетіс хоче отримати від 8 до 10 млн компенсації за Карвалью.