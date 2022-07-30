Іспанія

Іспанський форвард на постійній основі залишить стан "вершкових".

Нападник мадридського Реала Борха Майораль цього літа змінить клубну прописку на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 25-річний іспанець перейде до Хетафе, з яким підпише контракт до 2026 року.

Сума трансферу становитиме 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Майораль виступав за Хетафе у другій половині минулого сезону на правах оренди, провівши 18 матчів, забивши 6 голів та віддавши 1 асист.