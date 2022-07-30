Іспанський форвард на постійній основі залишить стан "вершкових".
Борха Майораль, getty images
30 липня 2022, 11:20
Нападник мадридського Реала Борха Майораль цього літа змінить клубну прописку на постійній основі.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 25-річний іспанець перейде до Хетафе, з яким підпише контракт до 2026 року.
Сума трансферу становитиме 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, Майораль виступав за Хетафе у другій половині минулого сезону на правах оренди, провівши 18 матчів, забивши 6 голів та віддавши 1 асист.