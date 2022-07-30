Іспанія

Нападник Барселони відпустив кпин убік колишнього клубу.

Перехід польського нападника Роберта Левандовські з мюнхенської Баварії до каталонської Барселони під час поточної трансферної кампанії набув нечуваного розголосу через скандальні ситуації довкола гравця в його колишньому клубі.

Зрештою, досвідчений бомбардир опинився на новому місці роботи, і зараз намагається розповісти про своє ставлення до непростих подій останніх кількох тижнів.

"Баварія шукала зі мною конфлікту, щоб виправдати мій продаж перед уболівальниками. Було дуже багато брехні.

Утім, зараз я відчуваю, що перебуваю в правильному місці. Те, що сталося за останні кілька тижнів до мого відходу з Баварії, я також вважаю більш політичними справами.

Я повинен просто прийняти це, навіть якщо про мене до цього було сказано багато брехні. Урешті-решт я знаю, що фанати, навіть станом на сьогоднішній день, усе ще підтримують мене.

Деякі люди не казали правду, вони сказали щось інше. Для мене завжди було важливо бути чесним. І, можливо, для когось це стало проблемою. Зрештою я зрозумів, що якщо в стосунках зі мною в клубу щось не так, то, можливо, настав хороший час покинути Баварію та підписати контракт з Барселоною", — заявив польський футболіст.