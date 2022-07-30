Мадридський клуб виявляє інтерес до 26-річного футболіста італійської команди.
ФАБІАН РУЇC, GETTY IMAGES
30 липня 2022, 18:23
Реал зацікавлений у послугах Фабіана Руїса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, мадридський клуб хоче підписати гравця як вільний агент влітку 2023 року.
Карло Анчелотті високо оцінює талант 26-річного гравця. Саме італійський фахівець привів хавбека до неаполітанської команди у 2018 році.
У 32 матчах минулого сезону Серії А Руїс забив 7 голів і зробив 4 асисти.