Іспанія

Мадридський клуб виявляє інтерес до 26-річного футболіста італійської команди.

Реал зацікавлений у послугах Фабіана Руїса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, мадридський клуб хоче підписати гравця як вільний агент влітку 2023 року.

Карло Анчелотті високо оцінює талант 26-річного гравця. Саме італійський фахівець привів хавбека до неаполітанської команди у 2018 році.

У 32 матчах минулого сезону Серії А Руїс забив 7 голів і зробив 4 асисти.