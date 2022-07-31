Іспанія

Проте голкіпер не хоче втручатися у справи клубу.

Марк-Андре тер Штеген висловив свою думку щодо ситуації з Френкі де Йонгом. Нагадаємо, що каталонський клуб хоче продати нідерландця, а футболіст не хоче йти.

"Це справа клубу та гравця. Очевидно, що ми завжди хочемо бачити в команді найкращих гравців. І він саме такий, гравець високого рівня".

І ми хочемо, щоб він залишився, але я не втручаюся в це, це справа клубу", — приводить слова тер Штегена Marca.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.