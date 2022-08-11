Іспанія

Football.ua розповідає, чого очікувати від нового сезону у вищій лізі іспанського футболу.

Іспанська Прімера незабаром увійде у сезон-2022/23. Новий турнір обіцяє бути неймовірним. Реал готується захищати титул чемпіона, а також не дозволити оновленій Барселоні відібрати трофей. До елітного дивізіону повернулося декілька знаних колективів, але чи вдасться їм зберегти прописку? Про це та інші інтриги розіграшу Ла Ліги-22/23 поговоримо у цьому матеріалі.

Хто вилетить?

Традиційне питання, котре неодмінно постає у подібних топах. Якщо ми задаємо його у контексті нового розіграшу Прімери, то тут усе дуже неоднозначно.

Почнемо з новачків сезону. До еліти після семи років очікування нарешті повернулася Альмерія. Скромний колектив став чемпіоном ЛаЛіги 2. Команда разом із Вальядолідом набрала 81 заліковий бал, але опинилася вище за додатковими показниками. До речі, клуб "зубастика" Роналдо ще й випередив конкурента за кількістю забитих м'ячів — 71 проти 68. Зате Альмерія пропустила найменше з усіх учасників Сегунди — усього лише 35 пропущених голів.

У елітному дивізіоні "червоно-білі" напевно будуть робити ставку на збереження воріт у недоторканості. Наразі вони підписали одразу двох "опорників" та додали декілька нових кадрів у захист.

Вальядолід ж перед стартом у Прімері доволі якісно підсилився. Наприклад, взяв вільним агентом досвідченого голкіпера Серхіо Асенхо та витягнув з вилетівшої Гранади екс-гравця Севільї Серхіо Ескудеро.

Жирона, в складі якої все ще перебуває Крістіан Стуані, теж спробує втриматися у еліті під керівництвом Мічела. Ні-ні, не того тезки нашого героя, котрий свого часу керував Севільєю, Олімпіакосом, Марселем та Малагою, а нині керує Гетафе.

Нинішній керманич дітища City Football Group раніше працював у Райо, котрий вилітати не повинен, а також з першої спроби повернув Уеску до Прімери у розіграші 2019/20. Не забуваймо й про те, що Жирона подарує нам одразу два каталонських дербі у цьому сезоні.

Головні ж претенденти на виліт, як здається, будуть Мальорка та Кадіс. Обидві команди зуміли якимось дивом втриматися від вильоту у останньому турі за рахунок нульової нічиєї Гранади із Еспаньйолом, котра не дозволила "насрідам" обійти конкурентів.

А ось Ельче має спокійно зайняти місце у нижній половині таблиці без прямої загрози пониження у класі. Зберегли основних лідерів та ще й "провели операцію" по звільненню Есек'єля Понсе з московського Спартака.

Хто потрапить у єврокубки?

Група претендентів тут подібна до попереднього сезону. Навряд чи хтось із новачків Прімери або середняків, типу симпатичного Райо Андоні Іраоли чи Ельче, зуміє зробити фурор та потіснити когось нагорі таблиці.

Лігочемпіонська четвірка має бути сформована з тих самих колективів — Реалу, Барселони, Атлетіко та Севільї, але стосовно позиції "нервіонців" можуть бути питання. Команда Хулена Лопетегі втратила фундаментального гравця, Жюля Кунде, а також його напарника Дієго Карлоса, тож потрібно терміново виходити на трансферний ринок та шукати лідерам заміну.

Наразі вдалося домовитися лише про перехід бразильского центрбека Маркао з Галатасарая. Рамону Мончі та селекційному департаменту клубу потрібно дещо поспішити.

Атлетіко Мадрид ж є вельми пасивним на ринку. "Матрацники" відпустили кількох гравців у оренди, а також закінчили пригоду із Луїсом Суаресом, Ману Санчесом, Шиме Врсалько та Ектором Еррерою. Гравців, будемо чесними, не залізобетонно основними в останній час. На заміну Врсалько підписаний правий захисник Удінезе Науель Моліна, а з Дортмунда в статусі вільного агента прийшов бельгійський аксакал Аксель Вітсель.

Не забуваймо й про те, що із оренди у Ювентус повернувся також Альваро Мората. Проте навряд чи хтось у клубі аж так розраховує на гольові подвиги іспанського форварда.

Склад в "індіанців" сильний та збалансований, тож варто очікувати не то що місця у зоні ЛЧ, а й претензій на чемпіонський титул.

Зберіг свій склад й Бетіс Мануеля Пеллегріні. З суттєвих втрат лише повернення Ектора Бельєріна на Емірейтс Стедіум із оренди, зате вдалося викупити в прямих конкурентів з Реалу Сосьєдад нападника Вілліана Жозе, котрий дуже непогано проявив себе минулого сезону.

Окрім того, підписали талановитого вінгера з Бразилії Луїса Енріке та взяли вільним агентом Луїса Феліпе з Лаціо. Словом, принаймні за 5/6 місця севільці поборотись просто зобов'язані!

Якщо Мікель Оярсабаль залишиться у Сан-Себастьяні та вилікується після важкої травми (від цього буде залежати успішність сезону РС), то місцевий Реал знову буде у перегонах принаймні за зону Ліги Європи. Для потрапляння у четвірку складу команди все ж таки бракує якості та глибини.

Вільярреал Унаї Емері витратив багато сил та енергії у минулій Лізі чемпіонів, де дійшов до півфіналу турніру, тож через потрапляння у пізню стадію єврокубків та травму свого лідера Жерара Морено забуксував у внутрішньому чемпіонаті. Цього року ситуація має дещо змінитися.

"Підводники", так само як і Бетіс, зуміли зберегти основний кістяк команди, не дорахувавшись лише повернувшогося до Тоттенгему Ло Чельсо, Мої Гомеса, Серхіо Асенхо, Іборри, Ор'є, Пен'ї та Маріо Гаспара. Більшості з перелічених гравців або є, або незабаром виповниться 30 років, та й не усі вони грали важливу роль у клубі.

Хіба що варто відмітити закінчення угоди з Асенхо й Гаспаром, який є справжньою легендою "жовтої субмарини". Фантастичний 421 матч за плечима у жовтій майці, як-не-як (в Серхіо 257, що теж дуже й дуже солідно)!

Навряд чи виступи у Лізі конференцій серйозно повпливають на результати команди у Прімері. Це все ж таки не Ліга чемпіонів і навіть не Ліга Європи, тож навіть якщо у останньому раунді кваліфікації Унаї Емері виставить більш менш сильний склад, то на груповій стадії, а також перших стадіях плей-оф Вільярреал може активно застосовувати ротацію.

Скористатися можливим спадом Севільї левантійцям абсолютно під силу.

Два останніх претенденти на місце у єврокубках — це Валенсія та Атлетік Більбао.

"Кажанів" влітку очолив "Ріно" Гаттузо, тож варто очікувати ще більшої дисципліни у команді, ніж була за попередника легендарного італійця "Пепе" Бордаласа. Союз із легендою Мілана є ризиковним, але перспективним.

Валенсія викупила у Гетафе контракт центрального нападника Уго Дуро (10+4 в усіх турнірах минулого сезону), а також посилилася чемпіоном Італії Саму Кастільєхо. На четвірку нинішній склад левантійців точно не тягне, але боротьба за два менш статусних єврокубки — чом би й ні?

Баски ж претендують на звання найцікавішої команди та прориву Прімери цього сезону, якщо відкинути оновлену Барселону, про яку ми ще поговоримо нижче.

Марселіно не зумів дати новий виток розвитку Більбао, але "леви" не сильно й сумують, бо підписали йому на заміну самого Ернесто Вальверде. Саме з екс-коучем Барселони Атлетік востаннє засвітився у групі Ліги чемпіонів, а також стабільно фінішував у зоні єврокубків, тож досвідчений спеціаліст має нарешті стабілізувати гру та результати рідного колективу.

Чи вдасться Реалу захистити чемпіонський титул?

У цьому блоці багато писати не будемо. Звісно, Реал буде фаворитом сезону у Прімері, але на фоні неймовірної трансферної кампанії Барселони не можна однозначно назвати "вершкових" однозначним кандидатом на титул.

Мадридці посилили склад Орельєном Чуамені з Монако та Антоніо Рюдігером з Челсі, втрати Йовіча, Бейла, Іско та Марсело не мають бути відчутними, бо вони вже давно не тягли рояль у команді. Проблеми "бланкос" простежуються у дещо інших площинах.

Чи вдасться Каріму Бензема підтримати фантастичну форму минулої кампанії, чи був неймовірний прогрес його напарника по нападу Вінісіуса лише тимчасовим явищем та оверперформансом, чи не спіткає Мадрид низка травм, чи зможе хтось з резервних гравців в разі чого якісно підмінити лідерів у певних матчах? Ці та деякі інші локальні питання напевно доведеться вирішувати Карло Анчелотті та його хлопцям.

Якщо Реал зуміє зберегти ту мотивацію, якість, а також характерність та фарт, що дозволили весною відсвяткувати перемоги у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, то навіть Барселона з її трансферами може не стати перепоною на шляху до захисту титулу.

Окрема інтрига — як там із перспективами Андрія Луніна? "Татко" Карло нещодавно пообіцяв, що українець буде отримувати більше ігрового часу у сезоні-2022/23, але подібна риторика лунала з вуст італійця й минулого літа, тож подивимося. В останньому матчі в рамках міжнародного турне проти Клубу Америка (2:2) ворота "вершкових" захищав саме Андрій. Як воно буде у сезоні — покаже час.

Чи вдасться Барселоні повернути чемпіонський титул?

Подібне питання, але на цей раз направлене до іншої частини аудиторії. Барселона прямо зараз є головним хедлайнером численних новин.

Згадайте, в якому положенні перебував каталонський Колосс хоча б минулого літа, коли втратив Ліонеля Мессі, а перед цим зі скандалом позбувся декількох основних гравців та був у скрутному фінансовому становищі. Читай, по самі вуха у мільярдних боргах.

Проте відставка Жозепа Бартомеу та повернення Жоана Лапорти поступово перенаправлюють вектор розвитку та прогресу клубу у правильний бік. Борг поступово починає реструктуризовуватися, каталонці починають пошуки нових спонсорів (Spotify вже став титульним спонсором команди). Та ще й відбувається плідна робота на трансферному ринку, а також у клубній структурі.

Звільнення Рональда Кумана та призначення Хаві Ернандеса дало результат — каталонці взлетіли у зону Ліги чемпіонів, рознесли Реал на Сантьяго Барнабеу у Ель Класіко (4:0), стався прогрес деяких талановитих гравців, як-то Гаві чи Дембеле, та ще й якісна зимова кампанія допомогла. Траоре, Обамеянг, Алвес, Торрес, де Йонг — усі вони додали якості "кулес".

Влітку Барселона зробила хід конем та придбала футболістів на 153 млн євро! Крістенсен, Рафінья, Кесс'є, Кунде та сам маестро Левандовськи — нічого собі! Перепідписали найкращого асистента минулої Прімери Усмана Дембеле, нікуда не ділися й Ферран з П'єр-Емеріком.

Прямо зараз Барса виглядає дуже серйозним кандидатом на золоті медалі Ла Ліги. Якість складу та його перспективи дозволяють із оптимізмом дивитися у майбутнє. До того ж Хаві буде працювати трохи важче, бо після подібних трансферів потрібно продемонструвати принаймні непогані результати у внутрішніх турнірах. "Блауграна" не вигравала чемпіонський титул з сезону-2018/19 — багатенько як для клубу такого статусу! З нетерпінням очікуємо перших поєдинків нової кампанії.

Хто стане найкращим бомбардиром?

Можна трохи перефразувати це питання — хто, Левандовськи чи Бензема, зуміє завоювати приз найкращого страйкера сезону? А що?

Малоймовірно, що хтось з гравців менших за статусом команд зуміє забрати собі цю нагороду, а в тих же Атлетіко чи Севільї наразі не видно того, хто міг би посперечатися із досвідченими ветеранами атакувального цеху.

Лукас Окампос, Юссеф Ен-Несірі, Рафа Мір, Мунір Ель-Хаддаді? Навряд чи. Жоау Феліш, Анхель Корреа, Матеус Кунья, Альваро Мората (та ще й без Луїса Суареса)? Не впевнені. Хіба Антуан Грізманн може нарешті реанімувати своє реноме після останніх невдач у Барселоні та Атлетіко, але поки що передумов для цього якось не простежується.

Отже, Карім Бензема та Роберт Левандовськи. 44+15 проти 50+7 минулого сезону — справжній космос! Тепер вони обидва нарешті у одному чемпіонаті. Колись поляка сватали у мадридський гранд, але тепер він по інший бік барикад. Ель Класіко починає сяяти новими барвами!

А як ви гадаєте — хто стане найкращим бомбардиром цього розіграшу Ла Ліги? Напишіть нижче.