Іспанія

Форвард близький до трансферу в інший клуб.

Сенегальський нападник Булає Діа тільки на початку минулого сезону долучився до складу іспанського Вільярреала, після трирічного періоду виступів у французькому Реймсі, а вже цього літа може знову вирушити в нову подорож.

За футбольний рік 25-річний виконавець забив сім м’ячів та віддав шість гольових передач у 35 матчах, завдяки чому привернув до себе чималу увагу збоку представників інших топ-чемпіонатів Європи.

Оскільки в гравця є чинним контракт до 2026 року, то претендентам на нього в особі італійської Салернітани, іспанської Мальорки та французької Ніцци варто розраховувати лише на оренду з правом подальшого викупу.

Кожен із трьох клубів уже мав контакти з представниками Вільярреала, у той самий час як головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері включив Діа до переліку гравців, на яких він не покладає сподівань у прийдешній кампанії.

Рік тому Вільярреал заплатив за нього 12 млн євро.